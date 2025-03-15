Во время общения с журналистами 15 марта президент Зеленский прокомментировал заявление Трампа о "важных новостях о прекращении огня в понедельник", передает 24 Канал.

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Что сказал Зеленский

"Если бы я к чему-то привязывал, то обратил бы внимание на 17 марта позапрошлого года", – заявил президент.

1Напомним, что 17 марта 2023 года МУС выдал ордера на арест Путина и российского детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.