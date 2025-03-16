Про це очільник українського МЗС написав у Х, передає 24 Канал. Політик зазначив, що пріоритетом наразі є міць, єдність і рішучість Європи.

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Що розповів Сибіга

За словами міністра, над довгостроковою стабільністю важливо працювати разом, оскільки питання миру наразі стоїть не лише перед Україною, а й перед усією Європою і кожною тамтешньою родиною.

Немає часу для вузьких інтересів, дрібного шантажу, троянських коней. Це екзистенційний момент для Європи,

– написав Сибіга.

У Раді Євросоюзу заявили, що міністри закордонних справ ЄС обговорять агресивну війну Росії проти України після неформального обміну думками з Сибігою в режимі відеоконференції.

Нагадаємо, довгострокову безпеку для України й стримування майбутніх атак Росії розглядають і в США. Зокрема, американський державний секретар Марко Рубіо заявив, що європейські санкції стануть частиною будь-якої угоди про припинення вогню.