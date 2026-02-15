Кремль использует мирное соглашение для своих интересов: Стармер предупредил европейских союзников
- Кир Стармер заявил, что мирное соглашение в Украине может ускорить перевооружение России и увеличить угрозу для Европы.
- Он призвал союзников усилить оборонительные возможности для противодействия российской агрессии.
В случае заключения мирного соглашения для якобы завершения войны в Украине, Россия может лишь ускорить перевооружение.При этом угроза для Европы не уменьшится, а наоборот – будет возрастать.
Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер на Мюнхенской конференции по безопасности.
Сможет ли мирное соглашение завершить войну в Украине?
По словам Стармера, Москва уже активно восстанавливает свой военный потенциал и наращивает оборонно-промышленные возможности. Это происходит даже во время активных боевых действий на фронте. В НАТО предупреждают, что до конца десятилетия Россия может быть готова применить силу и против стран-членов Альянса.
Стармер отметил, что даже потенциальное завершение войны в Украине не будет означать уменьшение рисков. Наоборот – Кремль может использовать паузу для еще более быстрого перевооружения и усиления своей армии. В то же время угроза для стран Европы будет только расти.
Премьер призвал союзников усилить оборонительные способности, чтобы дать достойный ответ на агрессию России.
Украина, Россия и США продолжают дипломатический диалог: что известно?
По словам министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, некоторых продвижений по мирному соглашению все же удалось достичь по результатам предыдущих встреч.
В то же время The New York Times со ссылкой на украинских чиновников сообщало, что администрация Трампа усиливает давление, чтобы они пошли на уступки России. США теперь стремятся закончить войну до начала лета.
Следующий раунд переговоров между Украиной, США и Россией должен состояться 17 – 18 февраля в Женеве. В состав украинской делегации войдут: Рустем Умеров, Кирилл Буданов, Андрей Гнатов, Давид Арахамия, Сергей Кислица, Вадим Скибицкий. Российскую делегацию возглавит помощник Путина Владимир Мединский.