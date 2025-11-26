Есть ли дедлайн для "мирного соглашения" между Украиной и Россией: Трамп сделал заявление
- Трамп высказался о дедлайне для мирного соглашения между Украиной и Россией.
- По его словам, главная цель – прекращение войны.
Глава Белого дома Дональд Трамп высказался по теме дедлайна заключения мирного соглашения. Он заявил, что не устанавливал жестких временных рамок для завершения переговоров между Украиной и Россией.
Об этом Трамп сказал журналистам на борту самолета Air Force On, пишет 24 Канал.
Что говорит Трамп о дедлайне мирного соглашения?
Во время общения с журналистами Трамп уточнил, что спецпредставитель Стив Уиткофф отправится в Москву уже на следующей неделе, где он будет говорить с Путиным о мирном плане.
На фоне этого журналисты спросили, означает ли это, что крайний срок для заключения соглашения, а именно – День благодарения, 27 ноября, (о котором ранее сообщали СМИ) больше не актуален. Они также спросили, есть ли новый дедлайн.
В ответ Трамп заявил, что не привязывает мирные переговоры ни к одной дате.
У меня нет дедлайна. Для меня срок заканчивается тогда, когда все закончится. И я думаю, что на данный момент все устали от боевых действий. Они теряют слишком много людей,
– сказал он.
Последние заявления Трампа: основное
Президент США Дональд Трамп заявил, что "с нетерпением" ждет встречи с Зеленским и Путиным в ближайшее время, но только когда соглашение о прекращении этой войны будет окончательно заключено или будет находиться на завершающей стадии.
По его словам, первоначальный мирный план из 28 пунктов был доработан с учетом дополнительных предложений обеих сторон, и осталось лишь несколько пунктов разногласий. К слову, издание CNN со ссылкой на свой источник отметило, что США и Украина еще не согласовали 3 пункта "мирного соглашения".
Он также поручил спецпосланнику Стиву Виткоффу встретиться с российской стороной в Москве, а министру армии Дэну Дрисколлу – с украинцами.
Добавим, что во время пресс-конференции в Белом доме 25 ноября Трамп выразил надежду, что мирное соглашение между Россией и Украиной будет скоро подписано. Он считает, что "мы очень близки к заключению мирного соглашения".