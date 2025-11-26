Есть ли дедлайн для "мирного соглашения" между Украиной и Россией: Трамп сделал заявление

Глава Белого дома Дональд Трамп высказался по теме дедлайна заключения мирного соглашения. Он заявил, что не устанавливал жестких временных рамок для завершения переговоров между Украиной и Россией.

Об этом Трамп сказал журналистам на борту самолета Air Force On, пишет 24 Канал.

Что говорит Трамп о дедлайне мирного соглашения?

Во время общения с журналистами Трамп уточнил, что спецпредставитель Стив Уиткофф отправится в Москву уже на следующей неделе, где он будет говорить с Путиным о мирном плане.

На фоне этого журналисты спросили, означает ли это, что крайний срок для заключения соглашения, а именно – День благодарения, 27 ноября, (о котором ранее сообщали СМИ) больше не актуален. Они также спросили, есть ли новый дедлайн.

В ответ Трамп заявил, что не привязывает мирные переговоры ни к одной дате.

У меня нет дедлайна. Для меня срок заканчивается тогда, когда все закончится. И я думаю, что на данный момент все устали от боевых действий. Они теряют слишком много людей,

– сказал он.

