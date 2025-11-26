Чи є дедлайн для "мирної угоди" між Україною і Росією: Трамп зробив заяву

Глава Білого дому Дональд Трамп висловився щодо теми дедлайну укладення мирної угоди. Він заявив, що не встановлював жорстких часових рамок для завершення переговорів між Україною та Росією.

Про це Трамп сказав журналістам на борту літака Air Force On, пише 24 Канал.

Дивіться також У Білому домі побоюються, що Росія може відкинути оновлений мирний план, – NYT

Що каже Трамп про дедлайн мирної угоди?

Під час спілкування з журналістами Трамп уточнив, що спецпредставник Стів Віткофф вирушить до Москви вже наступного тижня, де він говоритиме з Путіним про мирний план.

На тлі цього журналісти запитали, чи означає це, що крайній термін для укладення угоди, а саме – День подяки, 27 листопада, (про який раніше повідомляли ЗМІ) більше не актуальний. Вони також запитали, чи є новий дедлайн.

У відповідь Трамп заявив, що не прив’язує мирні переговори до жодної дати.

У мене немає дедлайну. Для мене термін закінчується тоді, коли все закінчиться. І я думаю, що на цей час усі втомилися від бойових дій. Вони втрачають занадто багато людей,

– сказав він.

Дивіться також У Sky News проаналізували, чи можуть Трамп і Зеленський провести мирний саміт на День подяки

Останні заяви Трампа: основне