Чи є дедлайн для "мирної угоди" між Україною і Росією: Трамп зробив заяву
- Трамп висловився щодо дедлайну для мирної угоди між Україною та Росією.
- За його словами, головна мета – припинення війни.
Глава Білого дому Дональд Трамп висловився щодо теми дедлайну укладення мирної угоди. Він заявив, що не встановлював жорстких часових рамок для завершення переговорів між Україною та Росією.
Про це Трамп сказав журналістам на борту літака Air Force On, пише 24 Канал.
Що каже Трамп про дедлайн мирної угоди?
Під час спілкування з журналістами Трамп уточнив, що спецпредставник Стів Віткофф вирушить до Москви вже наступного тижня, де він говоритиме з Путіним про мирний план.
На тлі цього журналісти запитали, чи означає це, що крайній термін для укладення угоди, а саме – День подяки, 27 листопада, (про який раніше повідомляли ЗМІ) більше не актуальний. Вони також запитали, чи є новий дедлайн.
У відповідь Трамп заявив, що не прив’язує мирні переговори до жодної дати.
У мене немає дедлайну. Для мене термін закінчується тоді, коли все закінчиться. І я думаю, що на цей час усі втомилися від бойових дій. Вони втрачають занадто багато людей,
– сказав він.
Останні заяви Трампа: основне
Президент США Дональд Трамп заявив, що "з нетерпінням" чекає зустрічі з Зеленським та Путіним найближчим часом, але тільки коли угода про припинення цієї війни буде остаточно укладена або перебуватиме на завершальній стадії.
За його словами, початковий мирний план з 28 пунктів було доопрацьовано з урахуванням додаткових пропозицій обох сторін, і залишилося лише кілька пунктів розбіжностей. До слова, видання CNN із посиланням на своє джерело зазначило, що США та Україна ще не погодили 3 пункти "мирної угоди".
Він також доручив спецпосланцю Стіву Віткоффу зустрітися з російською стороною у Москві, а міністру армії Дену Дрісколлу – з українцями.
Додамо, що під час пресконференції у Білому домі 25 листопада Трамп висловив сподівання, що мирна угода між Росією та Україною буде скоро підписана. Він вважає, що "ми дуже близькі до укладання мирної угоди".