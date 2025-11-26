Про це Трамп сказав журналістам на борту літака Air Force On, пише 24 Канал.

Що каже Трамп про дедлайн мирної угоди?

Під час спілкування з журналістами Трамп уточнив, що спецпредставник Стів Віткофф вирушить до Москви вже наступного тижня, де він говоритиме з Путіним про мирний план.

На тлі цього журналісти запитали, чи означає це, що крайній термін для укладення угоди, а саме – День подяки, 27 листопада, (про який раніше повідомляли ЗМІ) більше не актуальний. Вони також запитали, чи є новий дедлайн.

У відповідь Трамп заявив, що не прив’язує мирні переговори до жодної дати.

У мене немає дедлайну. Для мене термін закінчується тоді, коли все закінчиться. І я думаю, що на цей час усі втомилися від бойових дій. Вони втрачають занадто багато людей,

– сказав він.

Останні заяви Трампа: основне