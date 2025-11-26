Про це Трамп сказав журналістам на борту літака Air Force On, пише 24 Канал.
Що каже Трамп про дедлайн мирної угоди?
Під час спілкування з журналістами Трамп уточнив, що спецпредставник Стів Віткофф вирушить до Москви вже наступного тижня, де він говоритиме з Путіним про мирний план.
На тлі цього журналісти запитали, чи означає це, що крайній термін для укладення угоди, а саме – День подяки, 27 листопада, (про який раніше повідомляли ЗМІ) більше не актуальний. Вони також запитали, чи є новий дедлайн.
У відповідь Трамп заявив, що не прив’язує мирні переговори до жодної дати.
У мене немає дедлайну. Для мене термін закінчується тоді, коли все закінчиться. І я думаю, що на цей час усі втомилися від бойових дій. Вони втрачають занадто багато людей,
– сказав він.
Останні заяви Трампа: основне
Президент США Дональд Трамп заявив, що "з нетерпінням" чекає зустрічі з Зеленським та Путіним найближчим часом, але тільки коли угода про припинення цієї війни буде остаточно укладена або перебуватиме на завершальній стадії.
За його словами, початковий мирний план з 28 пунктів було доопрацьовано з урахуванням додаткових пропозицій обох сторін, і залишилося лише кілька пунктів розбіжностей. До слова, видання CNN із посиланням на своє джерело зазначило, що США та Україна ще не погодили 3 пункти "мирної угоди".
Він також доручив спецпосланцю Стіву Віткоффу зустрітися з російською стороною у Москві, а міністру армії Дену Дрісколлу – з українцями.
Додамо, що під час пресконференції у Білому домі 25 листопада Трамп висловив сподівання, що мирна угода між Росією та Україною буде скоро підписана. Він вважає, що "ми дуже близькі до укладання мирної угоди".