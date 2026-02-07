Американцы спешат: мирное соглашение с Россией могут подписать уже в марте
- США и Украина обсуждают возможность подписания мирного соглашения с Россией в марте, но сроки могут сместиться из-за территориальных вопросов.
- Планируется проведение всеукраинского референдума одновременно с национальными выборами, которые США предлагают провести в мае, но организация выборов потребует изменений в законодательство и значительных финансовых затрат.
США и Украина обсуждают возможность заключения мирного соглашения с Россией уже в марте этого года. Впрочем сроки могут несколько сместиться из-за отсутствия договоренностей по территориальному вопросу.
Об этом пишет издание Reuters.
Когда Украина и Россия могут заключить мирное соглашение?
По информации издания, переговорщики Украины и Штатов обсуждают возможность подписания соглашения о мирном урегулировании войны в Украине уже в марте этого года.
Согласно договоренностям, возможное мирное соглашение планируют вынести на всеукраинский референдум, который должен состояться одновременно с национальными выборами. Об этом говорят 5 анонимных источников, ознакомленных с этим вопросом.
США настаивают на проведении выборов в мае
По данным источников, американские и украинские чиновники проговаривают идею проведения общенациональных выборов и референдума в мае.
Один источник отметил, что администрация Трампа "очень спешит" в этом вопросе. Некоторые чиновники также считают, что сроки, предложенные США, являются фантастическими.
В то же время украинские избирательные органы сообщили, что для организации выборов понадобится не менее 6 месяцев. Проведение таких выборов потребует изменений в законодательство, поскольку голосование во время военного положения в Украине запрещено. Кроме этого, организация процесса потребует значительных финансовых затрат.
Как отмечает один из источников издания, Киев настаивает на полном прекращении огня на весь период избирательной кампании, чтобы обезопасить референдум и гарантировать его легитимность. В Украине при этом отмечают, что Кремль неоднократно нарушал предыдущие договоренности о тишине.
Позиция Киева заключается в том, что ничего нельзя согласовать, пока не будут предоставлены гарантии безопасности для Украины со стороны США и партнеров,
– пояснил собеседник.
Что известно о ходе мирных переговоров в Абу-Даби?
Во время второго раунда дипломатических переговоров России, Украины и США в Абу-Даби 4 и 5 февраля, стороны обсудили процедурные вопросы разведения сторон и прекращения огня.
По данным источников, российская делегация не подняла вопрос изменения численности украинской армии или запрета на определенные виды вооружения.
Секретарь СНБО Рустем Умеров и спецпредставитель США Стив Уиткофф назвали переговоры "конструктивными". Украина и Россия договорились об об обмене 314 пленными.