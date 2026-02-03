"Я впервые это говорю": Трамп пообещал хорошие новости по мирному урегулированию в Украине

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что рассчитывает на положительные сдвиги в процессе прекращения войны между Россией и Украиной. По его словам, вскоре могут быть "хорошие новости".

Об этом американский лидер заявил во время общения с журналистами в Белом доме.

Актуально Эпоха ядерных соглашений завершается: в FT раскрыли, будет ли новая гонка вооружений между Россией и США

Как Трамп оценивает процесс мирного урегулирования войны?

Глава Белого дома в очередной раз подчеркнул, что сейчас в мире происходит немало сложных процессов. Он вспомнил ситуации вокруг Ирана, войну России против Украины и напряжение на Ближнем Востоке, подчеркнув, что глобальных вызовов накопилось очень много.

Американский лидер в очередной раз заявил, что имеет опыт урегулирования многочисленных военных конфликтов. Он отметил, что сейчас США поддерживают, по его мнению, хорошие контакты как с Киевом, так и с Москвой, и впервые предположил, что в ближайшее время могут появиться обнадеживающие новости.

Трамп также снова акцентировал на масштабах человеческих потерь. По его словам, ежемесячно в войне гибнут около 25 тысяч человек, а в предыдущий период эта цифра достигала более 30 тысяч.

Подумайте об этом – молодые, прекрасные дети... Если я смогу решить эту проблему, это коснется 25 тысяч душ,

– высказался Трамп.

Отдельно президент США традиционно раскритиковал политику предыдущей администрации по финансированию Украины. Он заявил, что нынешний подход кардинально отличается от курса Джо Байдена, который, по его словам, выделил на поддержку Киева сотни миллиардов долларов.

Зато теперь, как утверждает Трамп, союзники сами оплачивают поставки вооружений: европейские страны и НАТО компенсируют США стоимость ракет и техники, что, по его словам, не создает финансовой нагрузки для американского бюджета и даже приносит прибыль.

Президент также повторил свой тезис о глубокой вражде между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным, которая, по его мнению, усложняет достижение мира.

Я думал, что мои отношения с президентом Путиным дадут нам... гораздо более легкий путь. Но между Зеленским и Путиным огромная ненависть, огромная ненависть... Это занимает больше времени, чем мы думали,

– отметил президент.

Кроме того, Трамп снова заявил, что обращался непосредственно к Путину с просьбой на определенное время прекратить ракетные удары по украинским городам. По его словам, он просил воздержаться от обстрелов в течение недели, и российский президент якобы согласился на такое предложение.

Как пояснил глава Белого дома, эта просьба была связана с экстремальными погодными условиями в Украине. Он отметил, что температура там опустилась до уровня, соизмеримого с канадскими морозами, а страна переживает серьезную волну похолодания.

Трехсторонняя встреча в ОАЭ: чего ожидать от переговоров?