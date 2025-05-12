Кремлевская временная петля: Путин на переговорах будет требовать капитуляции Украины, – The Times
- Западные страны требовали от Кремля начать перемирие, но Путин отверг это предложение, согласившись на переговоры в Стамбуле без изменения требований по Украине.
- Кремль настаивает на смене украинской власти, отказе от НАТО и территориальных уступках как условиях для переговоров, что фактически является капитуляцией Украины.
- Дональд Трамп призвал к немедленной встрече, а Зеленский предложил Путину встречу в Турции, хотя советник Офиса президента скептически относится к успеху таких переговоров.
- Европейские лидеры угрожают жесткими санкциями, если Россия не начнет перемирие 12 мая.
Западные страны поставили Кремлю четкое требование начать перемирие сегодня, 12 мая. Однако Путин отверг предложение, но согласился продолжить переговоры в Стамбуле, хотя требования России по Украине не изменились.
Требования Кремля де-факто означают капитуляцию еще до начала переговоров. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Times.
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Что ждет Путин от переговоров 15 мая
Президент США Дональд Трамп признавался, что неспособность остановить войну в Украине лишает его сна. Но последние заявления Путина свидетельствуют, что бессонница у Трампа еще продлится.
В ответ на призывы Запада ввести 30-дневное перемирие, глава Кремля снова озвучил старые требования: переговоры только после устранения так называемых "первопричин конфликта", что, по сути, означает смену украинской власти, отказ от НАТО и уступки территориями.
Как отмечает The Times, Россия намекает на юридический отказ Украины от Крыма и еще четырех регионов, даже тех, которые пока не контролирует. Вице-президент США Джей Ди Вэнс прокомментировал, что Москва требует "то, чего еще не завоевала".
"Цель переговоров очевидна – ликвидация причин конфликта и гарантии безопасности для Российской Федерации", – заявил в воскресенье пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Он также добавил, что, по мнению Москвы, Украина не принимает самостоятельных решений, поскольку "находится под влиянием западных стран".
На этом фоне Дональд Трамп в Truth Social призвал Украину согласиться на встречу: "НЕМЕДЛЕННО! ПРОВЕДИТЕ ВСТРЕЧУ, НЕМЕДЛЕННО!!!"
Чтобы не выглядеть в глазах Трампа как препятствие к миру, президент Владимир Зеленский предложил Путину личную встречу в Турции в четверг. Это может быть попыткой сохранить поддержку Трампа и одновременно поставить Путина в неудобное положение, если тот откажется от диалога.
В то же время советник Офиса президента Михаил Подоляк выразил откровенный скептицизм относительно возможных результатов таких переговоров.
Любые разговоры о том, что с Россией можно вести прагматичные и рациональные переговоры – это лишь иллюзия, большая иллюзия,
– сказал он.
Если Россия не начнет перемирие 12 мая, то европейские лидеры пригрозили ввести жесткие санкции. Вряд ли еще очень смущает Кремль сейчас, Россия и так является наиболее подсанкционной страной в мире.
Кремль повторяет свои требования каждый год, возможно, лишь немного меняя формулировки. Но суть та же: если Украина хочет переговоров, то должна отдать все, чего желает Россия.
"Фильм "День сурка", в котором актер Билл Мюррей вынужден снова и снова переживать один и тот же день, чрезвычайно популярен в России. Судя по воскресным комментариям по Украине, Путин, похоже, также является его фанатом.
Добро пожаловать в кремлевскую временную петлю. Опять", – подытожили в The Times.