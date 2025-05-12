Требования Кремля де-факто означают капитуляцию еще до начала переговоров. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Times.

Смотрите также Почему Стамбул и 15 мая: в Sky News объяснили заявление Путина о переговорах

Что ждет Путин от переговоров 15 мая

Президент США Дональд Трамп признавался, что неспособность остановить войну в Украине лишает его сна. Но последние заявления Путина свидетельствуют, что бессонница у Трампа еще продлится.

В ответ на призывы Запада ввести 30-дневное перемирие, глава Кремля снова озвучил старые требования: переговоры только после устранения так называемых "первопричин конфликта", что, по сути, означает смену украинской власти, отказ от НАТО и уступки территориями.

Как отмечает The Times, Россия намекает на юридический отказ Украины от Крыма и еще четырех регионов, даже тех, которые пока не контролирует. Вице-президент США Джей Ди Вэнс прокомментировал, что Москва требует "то, чего еще не завоевала".

"Цель переговоров очевидна – ликвидация причин конфликта и гарантии безопасности для Российской Федерации", – заявил в воскресенье пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Он также добавил, что, по мнению Москвы, Украина не принимает самостоятельных решений, поскольку "находится под влиянием западных стран".

На этом фоне Дональд Трамп в Truth Social призвал Украину согласиться на встречу: "НЕМЕДЛЕННО! ПРОВЕДИТЕ ВСТРЕЧУ, НЕМЕДЛЕННО!!!"

Чтобы не выглядеть в глазах Трампа как препятствие к миру, президент Владимир Зеленский предложил Путину личную встречу в Турции в четверг. Это может быть попыткой сохранить поддержку Трампа и одновременно поставить Путина в неудобное положение, если тот откажется от диалога.

В то же время советник Офиса президента Михаил Подоляк выразил откровенный скептицизм относительно возможных результатов таких переговоров.

Любые разговоры о том, что с Россией можно вести прагматичные и рациональные переговоры – это лишь иллюзия, большая иллюзия,

– сказал он.

Если Россия не начнет перемирие 12 мая, то европейские лидеры пригрозили ввести жесткие санкции. Вряд ли еще очень смущает Кремль сейчас, Россия и так является наиболее подсанкционной страной в мире.

Кремль повторяет свои требования каждый год, возможно, лишь немного меняя формулировки. Но суть та же: если Украина хочет переговоров, то должна отдать все, чего желает Россия.

"Фильм "День сурка", в котором актер Билл Мюррей вынужден снова и снова переживать один и тот же день, чрезвычайно популярен в России. Судя по воскресным комментариям по Украине, Путин, похоже, также является его фанатом.

Добро пожаловать в кремлевскую временную петлю. Опять", – подытожили в The Times.