Вимоги Кремля де-факто означають капітуляцію ще до початку переговорів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Times.

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Що чекає Путін від переговорів 15 травня

Президент США Дональд Трамп зізнавався, що нездатність зупинити війну в Україні позбавляє його сну. Але останні заяви Путіна свідчать, що безсоння у Трампа ще триватиме.

У відповідь на заклики Заходу запровадити 30-денне перемир’я, глава Кремля знову озвучив старі вимоги: перемовини лише після усунення так званих "першопричин конфлікту", що, по суті, означає зміну української влади, відмову від НАТО і поступки територіями.

Як зазначає The Times, Росія натякає на юридичну відмову України від Криму та ще чотирьох регіонів, навіть тих, які наразі не контролює. Віцепрезидент США Джей Ді Венс прокоментував, що Москва вимагає "те, чого ще не завоювала".

"Мета переговорів очевидна – ліквідація причин конфлікту та гарантії безпеки для Російської Федерації", – заявив у неділю речник Путіна Дмітрій Пєсков. Він також додав, що, на думку Москви, Україна не ухвалює самостійних рішень, оскільки "перебуває під впливом західних країн".

На цьому тлі Дональд Трамп у Truth Social закликав Україну погодитися на зустріч: "НЕГАЙНО! ПРОВЕДІТЬ ЗУСТРІЧ, НЕГАЙНО!!!"

Аби не виглядати в очах Трампа як перешкода до миру, президент Володимир Зеленський запропонував Путіну особисту зустріч у Туреччині в четвер. Це може бути спробою зберегти підтримку Трампа і водночас поставити Путіна в незручне становище, якщо той відмовиться від діалогу.

Водночас радник Офісу президента Михайло Подоляк висловив відвертий скептицизм щодо можливих результатів таких переговорів.

Будь-які розмови про те, що з Росією можна вести прагматичні й раціональні переговори – це лише ілюзія, велика ілюзія,

– сказав він.

Якщо Росія не розпочне перемир'я 12 травня, то європейські лідери пригрозили запровадити жорсткі санкції. Навряд чи ще дуже бентежить Кремль зараз, Росія і так є найбільш підсанкційною країною у світі.

Кремль повторює свої вимоги щороку, можливо, лише трохи змінюючи формулювання. Але суть та сама: якщо Україна хоче переговорів, то повинна віддати усе, чого бажає Росія.

"Фільм "День бабака", в якому актор Білл Мюррей змушений знову і знову переживати один і той же день, надзвичайно популярний в Росії. Судячи з недільних коментарів щодо України, Путін, схоже, також є його фанатом.

Ласкаво просимо до кремлівської часової петлі. Знову", – підсумували у The Times.