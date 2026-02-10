"Не впадайте в восторг": Лавров прокомментировал ход мирных переговоров

Министр МИД России Сергей Лавров дерзко призвал "не впадать в восторг" из-за усилий Трампа по урегулированию войны в Украине. По его словам, несмотря на активную дипломатическую работу, к реальному миру стороны еще не приблизились.

Об этом он сказал в интервью российскому телеканалу "НТВ".

Как прокомментировал Лавров ход мирных переговоров?

Переговоры по урегулированию войны, развязанной Россией в Украине, продолжаются. Стороны уже дважды встречались в Абу-Даби, чтобы согласовать чувствительные вопросы в мирном соглашении.

Впрочем российская сторона, в частности министр Лавров заявил, что на пути к завершению войны сторонам нужно пройти еще большую дистанцию.

Продолжаются переговоры, второй раунд состоялся в Абу-Даби, там впереди еще большая дистанция,

– добавил он.

В то же время Лавров в очередной раз цинично заявил, что Россия стремится достичь мира в Украине, однако, по его словам, "пока мы не там".

К слову, на фоне лживых заявлений Москвы о "стремлении к миру" и участии в переговорном процессе, российские войска продолжают массированные обстрелы украинских гражданских городов. Под ударами оказываются жилые дома, объекты энергетической генерации и распределительные станции.



В результате атак тысячи людей остаются без электроснабжения и тепла, в частности во время сильных морозов.

Что известно о втором раунде переговоров в ОАЭ?

4 и 5 февраля состоялась вторая встреча представителей Украины, России и США. Стороны говорили прежде всего о военных и военно-политических вопросах.

Главный переговорщик Путина Дмитриев заявил об "определенном прогрессе" в трехсторонних встречах в ОАЭ. Однако он выразил свое недовольство действиями Европы, которая якобы вместе с Британией пытается влиять на процесс мирных переговоров и препятствует достижению договоренностей.

Делегации договорились о первом обмене военнопленными в 2026 году. 157 защитников Украины уже вернулись на родину.

Кирилл Буданов также прокомментировал итоги переговоров. По его мнению, диалог прошел конструктивно.