Путин ни разу этого не упомянул: аналитик заметил странный нюанс в риторике США

Администрация Трампа упорно игнорирует тот факт, что Россия не заинтересована в мирных переговорах. Они и дальше хотят уничтожить Украину. Но Трамп ничего с этим не делает.

Об этом 24 Каналу рассказал председатель аналитически-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук, отметив, что Трамп не демонстрирует осведомленность с войной в Украине. Он просто хочет как можно быстрее все как-то закончить и получить признание и различные премии.

Что не так с мирными переговорами?

Как отметил Рыбачук, Трамп и его команда почему-то свято верят, что Украине стоит всего лишь вывести войска из Донецкой области – и после этого наступит мир. Крайне странно, что там это неоднократно повторяли.

Путин и тамошний истеблишмент никогда не говорил, что после захвата Донбасса война закончится. И мол, они никуда больше не пойдут. Они не осознают сигналы, которые посылает Путин и его окружение. России нужна вся Украина. Им нужно несуществование Украины или существование Украины, но в формате Беларуси,

– сказал Рыбачук.

Россия не отказалась ни от одной из своих "хотелок" во время мирных переговоров. Но Трамп упорно не обращает на это внимание. Он хочет до Рождества закончить все и наслаждаться различными "премиями мира".

Мирные переговоры: кратко