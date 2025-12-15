США давят на Киев и не согласны на компромисс: WSJ о ключевых разногласиях сторон
- США оказывают сильное давление на Украину в переговорах по мирному соглашению, не соглашаясь на компромисс, в частности по вопросу контроля над Донбассом.
- Ключевое разногласие заключается в желании США быстро вывести украинские войска с востока, тогда как Украина и ее партнеры настаивают на надежных гарантиях безопасности.
В Германии 14 декабря состоялись длительные переговоры между США и Украиной по заключению мирного соглашения. Американская сторона оказывает сильное давление на Киев и пока не готова идти на любые компромиссы.
Несмотря на разные позиции участников соглашения, обсуждение продолжится 15 декабря уже с участием европейских лидеров. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.
В каких вопросах США не соглашаются на компромисс?
Американские спецпосланцы провели пятичасовой разговор с президентом Украины в Берлине, пытаясь прийти к общему и заключить мирное соглашение до Рождества.
Однако издание отмечает, что разговор США и Украины оказалась достаточно не простой, ведь Штаты оказывают давление на Киев и отказываются идти на компромисс, в частности по контролю над территориями Донбасса. А сам процесс выглядит больше как "перетягивание каната" даже без участия России.
Ключевым разногласием является стремление Вашингтона быстро принять решение о выводе украинских войск из восточной части Украины, в то время, как Зеленский и западные партнеры настаивают на надежных гарантиях безопасности и четких алгоритмах действий в случае нарушения Россией мирного соглашения и повторного нападения на Украину.
После свершения переговоров 14 декабря спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф сообщил, что обе стороны провели углубленное обсуждение мирного плана. Также он добавил, что встреча продолжится в понедельник, 15 декабря.
Рассматривает ли Украина возможность уступок в мирном соглашении?
Президент Украины сообщил, что Украина готова идти на компромисс, в частности в вопросе о членстве в НАТО. По словам Зеленского, Киев готов отказаться от вступления в Альянс, при условии предоставления ему четких и надежных гарантий безопасности, что предусматривает статья 5 Североатлантического договора.
В то же время Зеленский отметил, что Украина не соглашается на территориальные уступки российской армии, которые сейчас находятся под контролем украинских защитников.
Кроме того, глава Украины добавил, что не рассматривает предложение США по созданию "свободной экономической зоны на Востоке страны". По его словам, такой формат предусматривает вывод украинских войск из Краматорска и Славянска, при этом не было ответа, оставят ли эти территории российские войска.