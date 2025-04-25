Путин получит вознаграждение за убийства украинцев: Джонсон раскритиковал "мирный план" Трампа

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на фоне ракетного удара по Киеву резко раскритиковал "мирный план" Дональда Трампа. По словам политика, Владимир Путин продолжает убивать украинцев и получает за это вознаграждение.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Джонсон на его странице в Facebook.

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Что Борис Джонсон говорит о "мирном плане" Трампа

Борис Джонсон заявил, что Путин без разбора убивает еще больше украинских мирных жителей. Об этом свидетельствует в частности ракетный удар по Киеву ночью 24 апреля, в результате которого погибли 12 человек и пострадали еще более 90, среди которых также дети.

И какое его (Путина, – 24 Канал) вознаграждение согласно последним мирным предложениям?

– говорится в заметке Джонсона.

По словам Джонсона, "мирный план" дает России возможность сохранить оккупированные территории, контролировать судьбу Украины из-за запрета вступления в НАТО, избежать санкций, а также получить экономическое партнерство с Америкой и возможность восстановить военные силы для дальнейшей агрессии.

Зато, как отметил Борис Джонсон, эти мирные предложения не предусматривают никаких выгод для Украины "после трех лет ее героического сопротивления жестокому и неспровоцированному вторжению".

Кроме права делиться своими природными ресурсами с Соединенными Штатами, они ничего не получат,

– подчеркнул экс-премьер-министр.

Политик добавил, что действительно предотвратить дальнейшие преступления Путина помогут долгосрочные, надежные и должным образом финансируемые гарантии безопасности для Украины, предоставленные Великобританией, США и всеми западными союзниками.

Напомним, 24 апреля Дональд Трамп в очередной раз призвал Украину и Россию к переговорам. Президент США отметил, что имеет собственный "дедлайн" для достижения мирного соглашения.