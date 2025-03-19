Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение экс-премьера в Х. Путин хочет продолжать убивать украинцев.

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Что заявил Джонсон

По мнению британского экс-премьера, российский президент пытается разоружить Украину и нейтрализовать ее. Путин якобы не ведет переговоров, а "смеется над нами".

Какая неожиданность – Путин отвергает безусловное прекращение огня. Он хочет продолжать бомбить и убивать невинных украинцев,

– написал Джонсон.

Напомним, канцлер Германии считает, что взаимное 30-дневное прекращение ударов по энергетической инфраструктуре могло бы стать первым шагом к устойчивому миру. По словам Олафа Шольца, Украина может положиться на Европу, а ни одно решение нельзя принимать "через головы украинцев".

В то же время в Белом доме заявили – Трамп и Путин пришли к согласию в том, что война должна завершиться длительным миром. Это начнется с прекращения ударов по энергетике и технических переговоров по морскому перемирию.