Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на допис експрем'єра в Х. Путін хоче продовжувати вбивати українців.

Дивіться також Трамп відповів, чому Путін у розмові з ним не погодився на повноцінне 30-денне перемир'я

Що заявив Джонсон

На думку британського експрем'єра, російський президент намагається роззброїти Україну й нейтралізувати її. Путін буцімто не веде переговорів, а "сміється з нас".

Яка несподіванка – Путін відкидає безумовне припинення вогню. Він хоче продовжувати бомбити та вбивати невинних українців,

– написав Джонсон.

Нагадаємо, канцлер Німеччини вважає, що взаємне 30-денне припинення ударів по енергетичній інфраструктурі могло б стати першим кроком до сталого миру. За словами Олафа Шольца, Україна може покластися на Європу, а жодне рішення не можна ухвалювати "через голови українців".

Водночас у Білому домі заявили – Трамп і Путін дійшли згоди в тому, що війна має завершитися тривалим миром. Це розпочнеться з припинення ударів по енергетиці й технічних переговорів щодо морського перемир'я.