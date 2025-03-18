Так считает немецкий канцлер Олаф Шольц. Об этом политик рассказал на совместном с Эммануэлем Макроном брифинге в тот же день, сообщает 24 Канал со ссылкой на Укринформ.

Смотрите также Переговоры Трампа и Путина о перемирии: первые заявления и все, что известно

Что рассказал канцлер Германии

Шольц заявил, что Украина может положиться на Германию и Европу, которые не оставят наедине. Он убеждает – ни одно решение не может приниматься "через головы украинцев".

Мы полностью согласны с тем, что целью всех усилий должен быть справедливый и долговременный мир для Украины,

– сказал политик.

Анонсированное Путиным 30-дневное прекращение ударов по энергетической инфраструктуре канцлер назвал "возможным первым важным шагом на этом пути". То же касается технических переговоров о перемирии на море.

Напомним, сам Трамп впервые прокомментировал звонок Путину в сети Truth Social. Американский президент назвал разговор "очень хорошим и продуктивным", лидеры договорились о немедленном прекращении огня по энергетике.