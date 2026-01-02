Россия теряет возможности, чтобы затягивать переговорный процесс, поэтому прибегает к примитивным провокациям. Одной из них является сообщение о якобы "ударе" по резиденции Владимира Путина в Валдае.

Экс-секретарь польской делегации в парламенте НАТО Петр Кульпа заметил 24 Каналу, что на самом деле нет переговорного процесса с Россией. Так американская сторона лишь хочет прикрыть собственные цели.

К теме Трамп репостнул статью, в которой говорится, что Путин – большой лжец и придумал атаку на резиденцию

Что пытается скрыть Трамп?

Американцы хотят скрыть настоящие переговоры, которые ведут с россиянами. В частности говорится об экономических договоренностях семейства Трампа с путинским режимом. По мнению Петра Кульпы, именно так следует рассматривать этот процесс.

Трамп только действует под предлогом переговоров о мире. На самом деле мы видим, что ключевым фактором является его жадность. Он пытается взять что-то для себя, разговаривая с Россией,

– добавил он.

Американцы смотрят на ситуацию не с геополитической точки зрения, а видят только ресурс для наживы. Поэтому говорить о каких-то аргументах, провокации – нет смысла. Самым важным для США являются ресурсы.

"Он думает, как взять максимум из того, что происходит. Трамп даже приостановил поддержку Украины. Все это свидетельствует о большом риске того, что президент США перешел на позиции России", – подчеркнул Петр Кульпа.

Владимир Зеленский делает все возможное, чтобы не дать ему повернуть прицел в сторону Украины. Сегодня США соглашаются продавать оружие Киеву, но в любой момент могут передумать, увеличить цены, не предоставлять данные разведки, или предоставлять их России.

Также стоит упомянуть, что Трамп действует против воли американского народа, потому что 52% американцев поддерживают именно Украину. Они видят разницу между агрессором и жертвой.

Что известно о ходе мирных переговоров?