От Украины участие в разговоре принял секретарь СНБО Рустем Умеров, США представляли Марко Рубио, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, а Европу – советники по национальной безопасности Великобритании, Германии и Франции, передает 24 Канал со ссылкой на чиновника.
Смотрите также Терпение лопается, – республиканец ответил, как Трампа заставить отвернуться от Путина
О чем договорились переговорщики из Украины, США и Европы?
По словам Рустема Умерова, стороны скоординировали позиции и спланировали дальнейшие встречи в январе.
Так, 3 января состоятся переговоры Украина – Европа в формате советников по вопросам национальной безопасности. Ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Европейской комиссии и Европейского совета.
Американские партнеры должны присоединиться к встрече онлайн.
В новом году продолжим работу над решениями, которые должны дать ощутимый результат,
– подытожил контакты с союзниками Умеров.
- Напомним, что 28 декабря Владимир Зеленский встретился с Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго. Политики обсудили мирный план из 20 пунктов, гарантии безопасности для Киева, восстановление Украины после войны.
- Президент Зеленский сообщил, что план мирного урегулирования готов на 90%, но состаются нерешенными вопросы Запорожской АЭС и территорий.
- Вопрос гарантий безопасности для Украины согласованы и готовы на 100%, остаются лишь уточнения относительно срока их действия.
- Между тем в России, чтобы затормозить мирный процесс, придумали атаку на резиденцию Путина в Валдае. В Кремле заявили, что теперь сделают свою позицию по Украине более "жёсткой".