Від України участь у розмові взяв секретар РНБО Рустем Умєров, США представляли Марко Рубіо, Стів Віткофф та Джаред Кушнер, а Європу – радники з національної безпеки Великої Британії, Німеччини та Франції, передає 24 Канал із посиланням на чиновника.
Про що домовилися переговорники з України, США та Європи?
За словами Рустема Умєрова, сторони скоординували позиції та спланували подальші зустрічі у січні.
Так, 3 січня відбудуться переговори Україна – Європа у форматі радників з питань національної безпеки. Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Європейської комісії та Європейської ради.
Американські партнери мають приєднатися до зустрічі онлайн.
У новому році продовжимо роботу над рішеннями, які мають дати відчутний результат,
– підсумував контакти з союзниками Умєров.
- Нагадаємо, що 28 грудня Володимир Зеленський зустрівся із Дональдом Трампом у Мар-а-Лаго. Політики обговорили мирний план з 20 пунктів, гарантії безпеки для Києва, відновлення України після війни.
- Президент Зеленський повідомив, що план мирного врегулювання готовий на 90%, але залишаються невирішеними питання Запорізької АЕС та територій.
- Питання гарантій безпеки для України узгоджені і готові на 100%, залишаються лише уточнення щодо терміну їх дії.
- Тим часом у Росії, щоб загальмувати мирний процес, вигадали атаку на резиденцію Путіна у Валдаї. У Кремлі заявили, що тепер зроблять свою позицію щодо України більш "жорсткою".