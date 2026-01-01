Зеленский говорит, что мирное соглашение готово на 90%. Об этом сообщает 24 Канал.

Что Зеленский сказал о мирном соглашении в новогоднем поздравлении?

Президент Владимир Зеленский отметил, что Украина настаивает на надежных гарантиях безопасности. Их должны ратифицировать Конгресс США, европейские парламенты и все партнеры.

Будапештская бумажка Украину не устроит. Минская ювелирно выписанная ловушка Украине не нужна. Подписи под слабыми соглашениями только подпитывают войну. Моя подпись будет стоять под сильным соглашением,

– заявил Зеленский.

Он подчеркивает, что мир должен быть обеспечен на годы, а не "неделю или 2 месяца". Только это можно будет считать успехом Украины, Европы, США и всего мира.

"Я говорил об этом Президенту Трампу. Говорил во время первой встречи, когда все могло закончиться штормом для всех нас, и во время недавней встречи, которая дает надежду нам всем. На то, что мир близко, он... он как никогда возможен. И мы способны обеспечить это вместе", – говорит президент.

Зеленский объяснил, что российское требование выйди из Донбасса является обманом и далеко ничего не гарантирует.

