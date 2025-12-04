Трамп может отказаться от Украины и России: в The Telegraph оценили следующий шаг США

Спецпредставитель США Стив Уиткофф и зять американского президента Джаред Кушнер вернулись в Вашингтон без мирного соглашения. Теперь Дональду Трампу предстоит выбор, результаты которого держат в напряжении как европейские столицы, так и Москву.

Брюссельский корреспондент The Telegraph Джо Барнс считает, что хозяин Белого дома оказался "между молотом и наковальней". Почему он может отказаться и от России, и от Украины – читайте в материале 24 Канала.

Может ли Трамп отойти от переговоров?

СМИ пишет, что огромным и неподвижным "молотом" является Россия, тогда как "наковальня" – Украина и европейские страны, которые решительно стоят на ее стороне.

Сначала Трамп обещал урегулировать эту войну в течение 24 часов после вступления в должность, а позже продлил этот срок до 100 дней. Однако теперь, когда с момента его второй инаугурации прошло более чем втрое больше, боевые действия не теряют оборотов.

В течение этого периода Трамп не стеснялся использовать и так называемый "кнут", в том числе и в отношении Украины, установив дедлайн ко Дню благодарения (27 ноября) для принятия 28-пунктного мирного плана. На Россию американцы давили вероятной продажей Киеву дальнобойных ракет Tomahawk и новыми санкциями.

Сейчас же существует реальная вероятность, что президент США решит отойти от центра мирных переговоров и откреститься от ответственности за войну.

Он может сосредоточиться на более важных внутренних приоритетах, например иммиграция, или на внешнеполитических вызовах – Китае и Венесуэле.

Чего боятся Украина и Европа?

В The Telegraph логичным результатом любых обсуждений в Белом доме сейчас считают появление очередного "кнута" для одной из сторон конфликта.

Украина с союзниками пока надеются, что Трамп не повторит своего курса о прекращении обмена разведывательными данными и поставки оружия Киеву.

В то же время европейские лидеры, особенно генсек НАТО Марк Рютте, осознают необходимость "еще одной кампании лести" и доказательств готовности дополнительно пополнить казну Белого дома, покупая американское оружие для Украины.

Сторонники лозунга "Сделаем Америку снова великой" утверждают, что нет необходимости делать решающий шаг (Трампу для завершения войны – 24 Канал), если доходы все еще поступают,

– отметил корреспондент.

Что известно о прогрессе на переговорах?