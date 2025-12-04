Трамп може відмовитися від України та Росії: у The Telegraph оцінили наступний крок США

Спецпредставник США Стів Віткофф і зять американського президента Джаред Кушнер повернулися до Вашингтону без мирної угоди. Тепер на Дональда Трампа очікує вибір, результати якого тримають у напрузі як європейські столиці, так і Москву.

Брюссельський кореспондент The Telegraph Джо Барнс вважає, що господар Білого дому опинився "між молотом і ковадлом". Чому він може відмовитися і від Росії, і від України – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Чи може Трамп відійти від переговорів?

ЗМІ пише, що величезним і нерухомим "молотом" є Росія, тоді як "ковадло" – Україна та європейські країни, які рішуче стоять на її боці.

Спершу Трамп обіцяв врегулювати цю війну протягом 24 годин після вступу на посаду, а згодом продовжив цей термін до 100 днів. Однак тепер, коли з моменту його другої інавгурації минуло понад утричі більше, бойові дії не втрачають обертів.

Протягом цього періоду Трамп не цурався використовувати й так званий "батіг", зокрема й щодо України, встановивши дедлайн до Дня подяки (27 листопада) для прийняття 28-пунктного мирного плану. На Росію американці тиснули ймовірним продажем Києву далекобійних ракет Tomahawk і новими санкціями.

Наразі ж існує реальна ймовірність, що президент США вирішить відійти від центру мирних переговорів і відхреститися від відповідальності за війну.

Він може зосередитися на важливіших внутрішніх пріоритетах, як-от імміграція, або на зовнішньополітичних викликах – Китаю та Венесуелі.

Чого бояться Україна та Європа?

У The Telegraph найлогічнішим результатом будь-яких обговорень у Білому домі нині вважають появу чергового "батога" для однієї зі сторін конфлікту.

Україна з союзниками наразі сподіваються, що Трамп не повторить свого курсу щодо припинення обміну розвідувальними даними та постачання зброї Києву.

Водночас європейські лідери, особливо генсек НАТО Марк Рютте, усвідомлюють необхідність "ще однієї кампанії лестощів" і доказів готовності додатково поповнити скарбницю Білого дому, купуючи американську зброю для України.

Прихильники гасла "Зробимо Америку знову великою" стверджують, що немає потреби робити вирішальний крок (Трампові для завершення війни – 24 Канал), якщо прибутки все ще надходять,

– зазначив кореспондент.

Що відомо про прогрес на переговорах?