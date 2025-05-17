Трамп разрядил давление на Россию: в CNN считают, что он "не хочет делать больно Путину"

Неделя переговоров закончилась ничем. Трамп "отпустил" Путина и усложнил путь к миру

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на CNN. Как считает журналист CNN Ник Патон Уолш, переговоры в Стамбуле оказались шагом назад - и продемонстрировали, что США под руководством Трампа не готовы давить на Кремль.

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Кремль имитирует мир, Трамп имитирует давление

Уолш замечает, что обмены пленными давно стали регулярной практикой, а Украина уже неоднократно призывала к немедленному, полному и безусловному прекращению боевых действий. Россия эти требования упорно игнорировала пока не предложила переговоры на более низком уровне, вместо обещанной встречи Зеленского с Путиным.

Все это произошло на фоне демонстративной "дипломатической гибкости" Трампа. В начале недели он согласился поддержать месячное прекращение огня – по крайней мере на словах. Но уже через несколько дней сам заявил, что ничего не ожидает от России без его личного присутствия на переговорах. Таким образом он фактически нейтрализовал усилия союзников и самих украинцев.

Европейские лидеры успели дважды поговорить с Трампом по телефону, надеясь убедить его быть более решительным. Однако Трамп до сих пор не проявляет готовности жестко отвечать Путину, даже публично.

Аналитики CNN отмечают, что Путин мастерски пользуется мягкостью Трампа, предлагая фиктивные шаги к миру, не уступая в ключевых вопросах, и даже требуя территории, которые еще не контролирует. А США, в свою очередь, дают ему пространство действовать.

Как отмечает Уолш, дипломатия за эту неделю лишь замаскировала неизменную реальность, что Кремль не ищет мира, а Трамп – не готов этого требовать.