Последний шанс для Путина: политолог сказал, какую игру ведет Китай за спиной Кремля
- Китай контролирует действия России и направляет своего "наблюдателя" к Путину, чтобы дать наставления ему в рамках переговорного процесса с американцами.
- Политолог Николай Давидюк прогнозирует, что если Кремль не подпишет мирное соглашение, Китай дальше может самостоятельно решать этот вопрос с Трампом.
Накануне встречи Путина с Уиткоффом в Россию прибыл глава китайского МИД Ван И. Пекин таким образом контролирует своего вассала. Сегодня Китай не доверяет российскому диктатору.
Такое мнение в эфире 24 Канала высказал политолог Николай Давидюк, объяснив, что все эти мирные переговоры с США китайская сторона рассматривает, как попытку России бросить ее, что возмущает Пекин, который помогал Кремлю все это время воевать.
Смотрите также Какова роль Китая в попытках Трампа повлиять на завершение войны в Украине
Что будет, если Путин не подпишет мирное соглашение?
Россия, как объяснил политолог, вошла в эру ограниченного суверенитета. Когда Путин пришел к власти, то обещал построить мощное государство, но по факту сегодня есть страна, которая подвластна Китаю.
По словам Давидюка, Си Цзиньпин показывает Путину, что тот не имеет права проводить переговоры без китайского представителя. В противном случае Пекин прекратит поставлять необходимое для ведения россиянами войны, запретит покупать артиллерию в КНДР.
Думаю, что Ван И приехал не просто так. Не от хорошей жизни Путина "наблюдатель" из Китая был на переговорах. Если Путин сейчас не подпишет мирное соглашение, дальше Ван И может уже будет на переговорах и без него,
– озвучил Давидюк.
Политолог отметил, что предыдущий разговор Трампа и Путина завершился тем, что американский президент позвонил Си Цзиньпину и озвучил, что он планирует делать, а тот его притормозил.
Это последний шанс. Если в период с конца 2025 – начала 2026 годов Путин не подпишет мирное соглашение, то дальше это будут делать китайцы, но уже учитывая не российский, а собственный интерес. А может, не будут подписывать, потому что им это будет неинтересно,
– предположил Давидюк.
По словам политолога, сейчас все ждут, что решит Трамп. Однако лидер США уже кроме России, свои действия будет согласовывать с Китаем. По мнению Давидюка, сейчас вопрос заключается в том, что Си Цзиньпин не видит геополитического интереса в завершении российско-украинской войны. Поэтому он ведет свою игру и может вдохновлять Путина, предлагая военную помощь, или же наоборот – применять к нему "кнут" и диктовать, что тот должен делать, иначе не будет поддерживать.
К сведению! Китайский лидер Си Цзиньпин заявил, что Пекин надеется на достижение справедливого соглашения, которое будет устраивать все стороны. Он заверил, что его страна будет и в дальнейшем играть конструктивную роль в мирном урегулировании.
Как роль Китая в мирном процессе комментируют другие эксперты?
Политолог Олег Саакян считает, что Китай хочет показать, что договариваться о чем-либо с Россией без его участия не получится. Он объяснил, что сначала Си дождался момента, когда США не выглядят надежным союзником, и теперь вступает в диалог с Европой и показывает, что готов договариваться.
Руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок отметил, что недавний разговор Трампа и Си указывает на то, что Китай участвует в переговорном процессе, хотя и комментирует его крайне осторожно. Он считает, что после подписания мирного соглашения гарантом его соблюдения может выступить Китай, но за это Европа должна определенным образом с ним расплатиться.