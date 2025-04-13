Вы должны либо смириться, либо замолчать, – Трамп о мирных переговорах

Президент США сделал новое заявление о переговорах по завершению войны России против Украины. Трамп резко высказался, заявив, что нужно "либо смириться, либо замолчать".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Трамп о мирных переговорах

Дональд Трамп заявил, что переговоры, направленные на прекращение войны, могут идти хорошо. По его мнению, отношения между Украиной и Россией могут быть "нормальными", и люди будто бы узнают об этом "очень скоро".

Есть момент, когда вы должны или смириться, или замолчать. Посмотрим, что произойдет, но я думаю, что все идет хорошо,

– заявил президент США.

К слову, Трамп сделал этот комментарий через день после того, как упрекнул России за промедление с перемирием и призвал страну-агрессора "двигаться" к заключению соглашения.

Заметим, в Белом доме также прокомментировали встречу Уиткоффа с Путиным. В администрации Трампа видят этот визит еще одним шагом к прекращению огня и окончательного мира.