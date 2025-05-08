"Я думаю, у нас хороший прогресс": Трамп сделал заявление по мирному соглашению

Президент США Дональд Трамп заявил "хороший прогресс" в мирных переговорах по войне в Украине. По его словам, сейчас "борьба ведется немного иначе, чем раньше".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Трампа в Белом доме.

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Трамп высказался о мирных переговорах

Дональд Трамп заявил, что процесс достижения мирного соглашения между Украиной и Россией продвигается вперед.

Я думаю, у нас хороший прогресс. Борьба ведется немного иначе, чем раньше. Я думаю, что если бы мы не были вовлечены, Россия пыталась бы получить все. Я думаю, что мы будем очень сильно вовлечены в попытки не допустить "кровавой бани". Мы очень стараемся, и я думаю, что мы уже близки (к мирному соглашению, – 24 Канал)

– сказал президент США.

Трамп также отметил своего специального посланника Стива Уиткоффа, назвав его настоящим профессионалом, который имеет "прекрасные отношения с обеими странами".

Напомним, недавно президент США провел телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. По информации СМИ, американский лидер отметил важность участия Турции в налаживании мирного процесса между Украиной и Россией. Эрдоган, со своей стороны, поддержал инициативу и подтвердил готовность к активному участию в дипломатических усилиях.

Между тем глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина готова к мирным переговорам, но только после полного прекращения огня.