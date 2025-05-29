В ЕС сказали, каким видят завершение войны в Украине

Россия не изъявляет желания завершать войну. Она хочет продолжать наносить сокрушительные удары по Украине, при этом якобы ведя мирные переговоры. У Киева и его союзников совершенно другое видение первых шагов на пути к миру.

В интервью для La Stampa председатель Европейского парламента Роберта Мецола рассказала, каким видит завершение войны в Украине, передает 24 Канал.

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Что известно

Мецола отметила, что сначала должно быть достигнуто прекращение огня, а уже после заключено мирное соглашение. Политик уточнила, что это соглашение должно быть приемлемым для украинской стороны. Она не должна ничего решать об Украине без Украины.

Мецола заметила, что "это первое правило Европейского Союза", а также союзников, в частности Великобритании и Канады.

Руководительница Европарламента указала, что несмотря на мирные усилия США, Россия и в дальнейшем наносит удары по Украине.

Напомним, что 16 мая в Стамбуле состоялись первые прямые переговоры России и Украины. На них удалось договориться о большом обмене пленными и подготовке документов с условиями для прекращения огня с обеих сторон. Москва пообещала, что передаст меморандум сразу после обмена. Впрочем, россияне этого не сделали. Они приглашают украинцев на новый раунд переговоров в Стамбуле 2 июня, где планируют представить свой меморандум. Киев не видит целесообразность такого решения.