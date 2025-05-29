Соответствующую информацию сообщила пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на американское ведомство.

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Что известно о разговоре Рубио и Лаврова

Госдеп США сообщил о телефонном разговоре госсекретаря Марко Рубио с Сергеем Лавровым, который состоялся в среду, 28 мая. Американец приветствовал недавний обмен пленными между Россией и Украиной по принципу "1000 на 1000".

Госсекретарь повторил призывы президента Трампа к конструктивному, добросовестного диалога с Украиной как единственного пути к прекращению этой войны,

– говорится в сообщении.

Ранее о разговоре обоих политиков сообщили в российском ведомстве. По данным пропагандистских СМИ, Россия якобы информировала США о подготовке к новому раунду прямых переговоров с Киевом в Стамбуле.

Зато американский госсекретарь, согласно обнародованной российскими СМИ информации, якобы подчеркнул нацеленность Дональда Трампа на "скорейшее завершение украинского конфликта". Дополнительных деталей не указывали.