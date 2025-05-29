Відповідну інформацію повідомила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на американське відомство.

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Що відомо про розмову Рубіо і Лаврова

Держдеп США повідомив про телефонну розмову держсекретаря Марко Рубіо з Сергієм Лавровим, яка відбулася у середу, 28 травня. Американець привітав нещодавній обмін полоненими між Росією та Україною за принципом "1000 на 1000".

Держсекретар повторив заклики президента Трампа до конструктивного, добросовісного діалогу з Україною як єдиного шляху до припинення цієї війни,

– ідеться у повідомленні.

Раніше про розмову обох політиків повідомили у російському відомстві. За даними пропагандистських ЗМІ, Росія нібито інформувала США про підготовку до нового раунду прямих переговорів з Києвом у Стамбулі.

Натомість американський держсекретар, згідно з оприлюдненою російськими ЗМІ інформацією, нібито підкреслив націленість Дональда Трампа на "якнайшвидше завершення українського конфлікту". Додаткових деталей не вказували.