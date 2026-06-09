Европа готова взять ведущую роль в переговорах по войне и занять жесткую позицию, Politico

Европейские лидеры готовы взять на себя ведущую роль в переговорах по прекращению полномасштабного вторжения России в Украину.

Об этом говорится в материале Politico.

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Какую роль Европа будет выполнять в переговорах?

Официальный представитель канцлера Германии Штефан Корнелиус высказался об участии Европы в переговорах.

Новым, на мой взгляд, является то, что этот процесс сейчас набирает новые обороты в Европе,

– сказал он после встречи лидеров Украины, Франции, Германии и Великобритании в Лондоне.

По его словам, Европа действует в тесной координации с США.

Как отмечают в Politico, переговорные усилия США с начала 2025 года возглавляли спецпосланники Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, однако они не дали ощутимых результатов. На фоне этого Европа готова взять на себя ведущую роль.

В совместном заявлении по итогам встречи Мерц, лидеры Франции и Великобритании вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским призвали к "прямым переговорам между Украиной и Россией при активном участии США и Европы".

Они также обозначили пять условий для достижения мира, среди которых – немедленное и полное прекращение огня.

Документ предусматривает, что нынешняя линия фронта должна стать отправной точкой для будущих переговоров, а Украина должна иметь "надежные и юридически обязательные" гарантии безопасности.

По словам Корнелиуса, дальнейшее обсуждение европейского подхода к возможным мирным переговорам состоится на саммите G7 в городе Эвиан и на заседании Европейского совета в Брюсселе.

Нам нужна как можно более широкая поддержка со стороны всех европейских партнеров, чтобы реально продвигаться к миру,

– сказал он.

В то же время пока неизвестно, готов ли Владимир Путин к прямым переговорам с европейскими лидерами, которые ранее были фактически отстранены от процесса.

Как отмечают в Politico, европейские страны, в частности Германия, стали одними из главных военных союзников Киева и, вероятно, заняли бы более жесткую позицию в переговорах с Москвой, чем США.

Путин ранее предлагал бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера, известного своими пророссийскими позициями, как возможного посредника в мирных переговорах по Украине. Однако Европа эту идею быстро отвергла.

Корнелиус заявил, что могут понадобиться "недели или даже месяцы", чтобы посадить Путина за стол переговоров, и отметил, что "только сильная Украина и давление на Россию убедят Путина отступить".