Трамп заявил, что поведение Путина может склонить его к Украине, но не к Зеленскому

Президент США Дональд Трамп дал интервью изданию The Atlantiс, которое известно из-за причастности к скандалу со сливом секретных документов в чате Signal. Трамп заявил, что действия Путина ему не нравятся.

Он подтвердил, что может усилить помощь Украине на фоне жестокости российских оккупантов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Трампа The Atlantic.

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Трампа раздражают действия Путина

Издание The Atlantic было на слуху во время раскрытия скандала Signalgate с участием министра обороны США Пита Гегсета и других высокопоставленных чиновников Белого дома. Трамп дал изданию интервью.

На вопрос о модном увеличении военной помощи Украине Трамп ответил, что помощь не обязательно должна быть вооруженной.

Это не обязательно должно быть оружие с пулями. Это может быть оружие с санкциями. Это может быть оружие с банковскими операциями. Это может быть много других видов оружия,

– подчеркнул Трамп.

Он отметил, что действия Путина могут склонить его к Украине.

Не обязательно к Зеленскому, но к Украине, да. Мне было трудно с Зеленским,

– говорит Трамп.

Президент США также считает, что вопрос окончания войны в Украине сейчас на решающем этапе.

"Не обязательно к Зеленскому, но к Украине, да. Мне было трудно с Зеленским", – считает он.