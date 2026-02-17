Не просто очередной раунд, – эксперт по безопасности сказал, что изменилось на переговорах в Женеве

17 февраля в Женеве прошел еще один раунд переговоров между Украиной, США и Россией, который продолжится еще завтра. Официальной информации пока немного, но важно, что наше государство и в дальнейшем продвигает свою позицию.

Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан рассказал 24 Каналу, что нельзя назвать это очередным раундом мирных переговоров, который не принесет значительных результатов. Конечно, не стоит сейчас ожидать решения о прекращении огня или изменение позиции россиян. Но есть другая задача, над которой Украина работает.

Чего ожидать от нынешних переговоров?

По словам Кузана, Украина с помощью этих переговоров показывает неконструктивность российской позиции. Они не демонстрируют никакого желания идти на уступки.

Наша задача на этих переговорах – сохранить действующую коалицию, которая поддерживает и обеспечивает Украину. При этом нужно понизить статус России. Они и так показывают, что не желают прекращения огня,

– сказал Кузан.

Также важно, что все больше к переговорам начал быть привлечен госсекретарь США Марко Рубио. За ним стоит конкретная американская институция в отличие от того же спецпредставителя Трампа Стива Уиткоффа.

Мы понимаем, что именно вовлеченность США и их ВПК – это и есть те факторы, которые в конце концов могут заставить россиян к реальному прекращению огня. А все эти договоренности, задабривания россиян вообще не работают,

– отметил Кузан.

