Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан рассказал 24 Каналу, что нельзя назвать это очередным раундом мирных переговоров, который не принесет значительных результатов. Конечно, не стоит сейчас ожидать решения о прекращении огня или изменение позиции россиян. Но есть другая задача, над которой Украина работает.
Чего ожидать от нынешних переговоров?
По словам Кузана, Украина с помощью этих переговоров показывает неконструктивность российской позиции. Они не демонстрируют никакого желания идти на уступки.
Наша задача на этих переговорах – сохранить действующую коалицию, которая поддерживает и обеспечивает Украину. При этом нужно понизить статус России. Они и так показывают, что не желают прекращения огня,
– сказал Кузан.
Также важно, что все больше к переговорам начал быть привлечен госсекретарь США Марко Рубио. За ним стоит конкретная американская институция в отличие от того же спецпредставителя Трампа Стива Уиткоффа.
Мы понимаем, что именно вовлеченность США и их ВПК – это и есть те факторы, которые в конце концов могут заставить россиян к реальному прекращению огня. А все эти договоренности, задабривания россиян вообще не работают,
– отметил Кузан.
Переговоры Украины и России
- Трехсторонние переговоры между Украиной, США и Россией проходили в Женеве 17 февраля. Известно, что они продолжатся на следующий день. По состоянию на вечер глава украинской делегации Рустем Умеров сообщил, что политический и военный блоки уже завершили работу.
- СМИ сообщали, что к переговорам по просьбе Зеленского присоединились представители европейских стран. В частности известно, что там присутствуют советники по национальной безопасности Великобритании, Франции, Германии и Италии. Их пригласили для координации позиции на переговорах.
- Президент Владимир Зеленский в интервью Axios рассказал, что США и Украина договорились, что любое мирное соглашение должно быть вынесено на референдум среди украинцев. В частности это касается и так называемого территориального вопроса по Донбассу. Россия хочет, чтобы Украина вышла из всего Донбасса. Соединенные Штаты имеют другое предложение.