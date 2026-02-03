Россия подтвердила продолжение дипломатической работы с Украиной и США в Абу-Даби. В то же время состав представителей Кремля во втором раунде останется неизменным.

Об этом сообщили росСМИ.

Кто на этот раз будет представлять Россию на переговорах в ОАЭ?

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил участие России во втором раунде мирных переговоров с Украиной и США. Встречи состоятся 4 и 5 февраля в Эмиратах.

Песков уточнил, что состав делегации останется неизменным. Ее возглавит начальник Главного управления Генштаба ВС России Игорь Костюков.

Если вы имеете в виду работу рабочей группы по вопросам безопасности, которая начнется завтра и продлится до четверга, то это будет та же делегация, которая была в прошлый раз,

– добавил представитель Кремля.

Отметим, что в прошлый раз интересы России на переговорах представляли Игорь Костюков, который, собственно, возглавил переговорную группу; посланник российского диктатора, председатель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев; первый заместитель начальника управления информации ГРУ Александр Зорин и переводчик Илья Курепов, сотрудник лингвистического центра Минобороны России.

Переговоры в Абу-Даби: что известно?