Укр Рус
Геополитика Россия Песков сказал, кто поедет на переговоры с Украиной в ОАЭ: изменился ли первоочередной состав
3 февраля, 13:06
3

Песков сказал, кто поедет на переговоры с Украиной в ОАЭ: изменился ли первоочередной состав

Диана Подзигун
Основні тези
  • Россия подтвердила участие во втором раунде мирных переговоров с Украиной и США в Абу-Даби 4 и 5 февраля.
  • Делегацию возглавит Игорь Костюков, состав останется неизменным, включая Кирилла Дмитриева и Александра Зорина.

Россия подтвердила продолжение дипломатической работы с Украиной и США в Абу-Даби. В то же время состав представителей Кремля во втором раунде останется неизменным.

Об этом сообщили росСМИ.

Смотрите также Как будут проходить переговоры Украины, России и США в Абу-Даби: Умеров раскрыл новые детали

Кто на этот раз будет представлять Россию на переговорах в ОАЭ?

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил участие России во втором раунде мирных переговоров с Украиной и США. Встречи состоятся 4 и 5 февраля в Эмиратах.

Песков уточнил, что состав делегации останется неизменным. Ее возглавит начальник Главного управления Генштаба ВС России Игорь Костюков.

Если вы имеете в виду работу рабочей группы по вопросам безопасности, которая начнется завтра и продлится до четверга, то это будет та же делегация, которая была в прошлый раз,
– добавил представитель Кремля.

Отметим, что в прошлый раз интересы России на переговорах представляли Игорь Костюков, который, собственно, возглавил переговорную группу; посланник российского диктатора, председатель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев; первый заместитель начальника управления информации ГРУ Александр Зорин и переводчик Илья Курепов, сотрудник лингвистического центра Минобороны России.

Переговоры в Абу-Даби: что известно?

  • 23 и 24 февраля в Абу-Даби состоялся первый раунд переговоров, в котором приняли участие Украина, США и Россия. Стороны обсуждали создание демилитаризованной зоны на востоке Украины, в частности в Донецкой области. Украинские и американские дипломаты рассматривали возможность присутствия миротворцев из нейтральных стран как альтернативу военным силам. Однако Москва категорически отвергает такое условие.

  • Подытоживая эти двухдневные переговоры, Владимир Зеленский заявил, что проблемных вопросов стало меньше. Президент отметил, что главное разногласие сторон сосредоточено вокруг территориального вопроса.

  • Россия тем временем предлагает, чтобы электроэнергия с оккупированной ЗАЭС делилась между враждующими сторонами.