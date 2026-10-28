Всего один шаг: как Европа может заставить Путина остановить войну в Украине

Очень позитивно, что Норвегия и Финляндия начали играть гораздо более активную роль в урегулировании войны России против Украины. Однако для того, чтобы действительно повлиять на переговоры, вся Европа должна быть тесно вовлечена в этот процесс.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал политический консультант и эксперт по внешней политике Глеб Остапенко. По его словам, Европа не сможет сформировать полноценную сильную дипломатическую позицию, если не будет вовлечена в войну России против Украины.

Что нужно сделать Европе?

Как подчеркнул Остапенко, никто не говорит о том, чтобы европейские войска воевали непосредственно на Донбассе. Однако для сильной переговорной позиции им нужна военная составляющая.

Если европейцы хотят быть настоящими союзниками, то они должны по крайней мере создать прецедент, что либо военные консультанты, либо военный контингент численностью 8 – 12 тысяч человек будет размещен на территории Украины в рамках тренировочной миссии,

– подчеркнул Остапенко.

Есть несколько сценариев, где можно разместить такие подразделения. Это может быть как Львовская область, так и Житомирская и Ровенская для охраны границы с Беларусью. Это поможет освободить подразделения пограничников для участия в боевых действиях. Или же, если Европа продемонструет политическую волю, она вполне могла бы разместить войска в Киевской, Полтавской или Одесской областях.

Как Европа может повлиять на Путина: смотрите видео 24 Канала

Добавим, что президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина в настоящее время рассматривает три варианта гарантий безопасности. Большинство из этих форматов требуют участия именно европейских союзников.