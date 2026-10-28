Всього один крок: як Європа може змусити Путіна зупинити війну в Україні

Про це в ефірі 24 Каналу розповів політичний консультант та експерт із зовнішньої політики Гліб Остапенко. За його словами, Європа не зможе сформувати повноцінної сильної дипломатичної позиції, якщо не буде залучена у війну Росії проти України.

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Що потрібно зробити Європі?

Як наголосив Остапенко, ніхто не говорить, аби європейські війська воювали безпосередньо на Донбасі. Однак для сильної переговорної позиції їм потрібна військова складова.

Якщо європейці хочуть бути реальними союзниками, то вони повинні принаймні створити прецедент, що або військові консультанти, або військовий контингент у розмірі 8 – 12 тисяч людей буде розміщений на території України у межах тренувальної місії– підкреслив Остапенко.

Є кілька сценаріїв, де можна розмістити такі підрозділи. Це може бути як Львівська область, так і Житомирська та Рівненська для охорони кордону з Білоруссю. Це допоможе звільнити підрозділи прикордонників для участі в бойових діях. Або ж, якщо Європа продемонструє політичну волю, вона цілком могла б розмістити війська в Київській, Полтавській чи Одеській областях.

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Додамо, президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна наразі розглядає три варіанти гарантій безпеки. Більшість із цих форматів потребують залученості саме європейських союзників.