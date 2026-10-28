Важлива участь Європи: Зеленський назвав можливі формати гарантій безпеки

Під час спілкування з журналістами президент Володимир Зеленський зазначив, що Київ розраховує на подальшу участь Європи у мирних переговорах, передає 24 Канал.

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Участь Європи в гарантіях і відбудові

Перший можливий варіант передбачає двосторонні безпекові гарантії з боку США для України. За словами глави держави, йдеться про систему Article 5-like.

Другий напрям безпекових гарантій полягає у формуванні коаліції охочих із бекстопом від Америки. Зеленський наголосив, що такий формат неможливо погодити без обговорення з європейською стороною.

Третім варіантом залишається НАТО. Цей шлях, як пояснив Зеленський, вимагає залучення до обговорення тієї частини Європи, яка входить до складу Альянсу.

Тобто про концептуальні речі ми можемо говорити з "рускіми" за медіації Америки, але якщо ми переходимо до формату гарантій безпеки і там буде затверджено, що гарантії безпеки такі, де нам потрібна Європа, то вона повинна бути присутня в обговоренні гарантій– підкреслив український лідер.

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Окремим блоком залишаються економічні потреби та повоєнне відновлення держави. Оскільки Європа фінансує зброю та український бюджет, майбутній умовний "План Маршалла" неможливо реалізувати без лідерів ЄС та європейського бізнесу, додав президент.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив про прагнення зберегти чисельність українського війська. Однак він підкреслив, що в майбутньому це залежатиме від фінансування та отриманих гарантій безпеки.

За словами глави держави, за наявності необхідних ресурсів Україна матиме армію у 800 тисяч осіб, тоді як у разі вступу до НАТО чисельність може бути зменшена.