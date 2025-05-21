Разговор Трампа и Путина изменил тон в переговорах: в ВВС рассказали, чем это грозит Украине

Президент США Дональд Трамп 19 мая провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Он значительно изменил тон переговоров.

В частности, повысил вероятность того, что США могут отказаться от посредничества в переговорах между Украиной и Россией. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC.

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Как разговор Трампа и Путина может повлиять на переговоры

По данным издания, после разговора Трампа с Путиным новые санкции против России стали менее вероятными. Кроме этого, американский лидер заявил, что война России и Украины "может быть урегулирована только между двумя сторонами", которые должны немедленно начать переговоры.

В материале BBC говорится, что эти высказывания Трампа могут быть признаком того, что "США окончательно покинут стол переговоров".

Впоследствии президент США предположил, что Вашингтону не придется отходить от посредничества в переговорах между двумя странами. Однако подчеркнул, что у него есть собственная "красная линия" по этому поводу.

Привлечены большие эго, но я думаю, что что-то произойдет. А если этого не произойдет, я просто отступлю, а им придется продолжать,

– заявил Трамп.

В издании отмечают, что в случае, если США "умоют руки от войны", а также прекратят любую военную и разведывательную поддержку Украины, то такое развитие событий станет очень благоприятным для России.

BBC также отмечает, как изменились обещания Трампа о введении санкций против Москвы. В частности, американский лидер сообщил о возможных новых торговых соглашениях со страной-агрессором и экономических инвестициях, считая, что это может подтолкнуть Путина к мирному соглашению.

Зато он даже не упомянул о новых санкциях в отношении российского банковского сектора и экспорта энергоресурсов, которыми угрожал ранее.

Сейчас результаты переговоров обоих президентов, а также российские масштабные удары по украинским городам демонстрируют, "что любое прекращение огня или мирное соглашение все еще далеко за горизонтом".