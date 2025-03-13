Европейская разведка узнала потенциальные требования России на переговорах, –The Washington Post

В СМИ появилась информация о том, что мирное урегулирование войны в Украине невозможно до 2026 года. Такое заявление возникло на основе документа, который в феврале составил влиятельный российский аналитический центр, тесно связанный с ФСБ.

Его удалось получить европейской разведке. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Washington Post.

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Какие требования у России могут быть на мирных переговорах

Украина согласилась на 30-дневное перемирие и прекращение огня. Однако, ответа от российской стороны пока нет. Зато в СМИ появился документ о потенциальных требованиях Кремля на переговорах. Согласно ему:

Россия будет пытаться ослабить переговорные позиции США по Украине, разжигая напряженность между администрацией Трампа и другими странами. В то же время она будет продолжать усилия по "демонтажу" украинского государства;

Отрицаются предыдущие планы Трампа по достижению мирного соглашения в течение 100 дней как "невыполнимые";

Мирное урегулирование войны считается невозможным до 2026 года;

Отрицаются любые предложения по размещению миротворцев на территории Украины, которые обсуждают в Европе;

Россия настаивает на признании российского суверенитета над оккупированными территориями;

Кремль предлагает дальнейшее перераспределение украинской территории путем создания буферной зоны на северо-востоке Украины, на границе с Брянской и Белгородской областями, а также демилитаризованной зоны на юге Украины вблизи Крыма;

Демилитаризованная зона будет простираться до Одесской области;

Должен состояться "полный демонтаж" нынешнего украинского правительства.

Аналитики считают, что Россию не интересует прекращение огня и добавляют, что Трамп "похоже, этого не понимает". По их мнению, путь к любому долгосрочному мирному соглашению все еще является коварным.