Появилось четыре "новых" документа: какую тактику по переговорам разыгрывает Россия

Путин заявил, что якобы именно американская сторона разбила "мирный план" на четыре пакета, которые он обсудил с Уиткоффом во время встречи в Кремле 2 декабря. Вряд ли Россия согласилась в рамках этих переговоров на что-то принципиально новое.

Такое мнение в эфире 24 Канала высказал политолог, проректор Украинского католического университета Дмитрий Шеренговский, добавив, что в СМИ распространяется информация о том, что Россия якобы обсуждает с США определенные бенефиты, наработки Дмитриева по российским полезным ископаемым, совместные проекты.

Путин будет затягивать время: на что он надеется?

Сейчас стратегия россиян заключается в том, чтобы собрать себе все сливки, а тогда сказать, что именно при определенной конфигурации они согласятся садиться за стол переговоров. Кремль может озвучить американцам, что есть несколько "красных линий" для них, связанные с вопросами вступления Украины в НАТО, выхода ВСУ из Донецкой области, замороженных российских активов. По словам политолога, Россия может указать, что эти положения для нее критические, но если она будет видеть для себя определенные бенефиты, тогда начнет переговоры.

Как только эта фраза прозвучит, то Украина должна почувствовать на себе значительное давление. Если мы этого не увидим, это будет означать, что четкой договоренности у США с россиянами нет,

– объяснил Шеренговский.

Политолог отметил, что Путин сегодня думает, что время играет в его пользу. По словам Шеренговского, он видит, что между США и Европой есть недоразумение, теплые отношения все больше разрушаются. Поэтому сегодня российский диктатор старается не спешить, тянуть время.

"Путин очевидно считает, что коррупционный скандал в Украине, отставка главы ОПУ может запустить определенные циклы. Он думает, что может подождать, ничего не теряет от затягивания переговоров. Если они будут затягиваться, но он будет показывать, что готов, то это будет игра ему на руку. Если вдруг дела пойдут очень плохо, то ему тоже ничего не будет мешать сесть за стол переговоров и дебатировать", – озвучил Шеренговский.

Как Россия комментирует переговоры с США?