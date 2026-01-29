Не имеют мандата согласовывать мир, – Каллас раскритиковала состав делегации России в Абу-Даби
- Каллас раскритиковала состав российской делегации на переговорах в Абу-Даби за отсутствие мандата на принятие решений по решениям.
- Главный дипломат ЕС считает, что это свидетельствует о нежелании России достичь мира.
Состав российской делегации на переговорах в Абу-Даби свидетельствует об отсутствии у России серьезных намерений достичь мира. Представители этой делегации не имеют мандата на принятие каких-либо решений.
Об этом заявила высокий представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас перед началом встречи министров иностранных дел стран-членов ЕС в Брюсселе.
К теме Переговоры по войне в Украине сводятся к территориальным претензиям на Донецкую область, – Рубио
Что сказала Каллас о переговорах в Абу-Даби?
Кая Каллас отметила, что Россия направила на мирные переговоры с Украиной в Абу-Даби военных представителей без полномочий принимать какие-либо решения. Это, по мнению Евросоюза, свидетельствует об отсутствии реального намерения достичь мира.
Если мы посмотрим на эти переговоры (в Абу-Даби – 24 Канал), то Россию представляют военнослужащие, которые не имеют никакого мандата согласовывать мир как таковой. Итак, очевидно, что россияне несерьезно относятся к этому,
– сказала Каллас.
Главный дипломат ЕС подчеркнула, что наоборот россияне "бомбят украинцев, пытаясь бомбить и заморозить их, чтобы заставить сдаться".
"Поэтому мы также обсуждаем энергетическую поддержку, которую можем им предоставить, поскольку зима очень тяжелая, и украинцы действительно страдают. Надвигается гуманитарная катастрофа", – заявила она.
Высокая представительница ЕС по вопросам иностранных дел также отметила, что Москва лишь имитирует готовность к мирному диалогу, не демонстрируя реальных шагов к прекращению войны.
Кстати, украинский политолог Владимир Фесенко в эфире 24 Канала отметил, что на этот раз процесс мирных переговоров имеет более серьезный вид. В то же время эксперт подчеркнул, что быстрых решений ждать не стоит.
Кто представлял российскую делегацию на переговорах в ОАЭ?
По данным российских СМИ, делегацию от Кремля на переговорах в Абу-Даби 23 – 24 января возглавил глава Главного разведывательного управления России Игорь Костюков. Также в состав группы входили представители российского минобороны, военной разведки и ВС России.
С украинской стороны делегацию возглавил секретарь СНБО Рустем Умеров. Вместе с ним также были председатель ОП Кирилл Буданов и его заместитель, дипломат Сергей Кислица, начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов, председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия и другие должностные лица.
Владимир Зеленский после переговоров и доклада украинской делегации сообщил об уменьшении количества проблемных вопросов. В то же время президент подчеркнул, что позиция Киева относительно территорий и территориальной целостности Украины остается неизменной.
Также пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявлял, что мирные переговоры между Украиной, Россией и США продолжатся 1 февраля в Абу-Даби.