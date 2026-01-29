Не имеют мандата согласовывать мир, – Каллас раскритиковала состав делегации России в Абу-Даби

Об этом заявила высокий представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас перед началом встречи министров иностранных дел стран-членов ЕС в Брюсселе.

К теме Переговоры по войне в Украине сводятся к территориальным претензиям на Донецкую область, – Рубио

Что сказала Каллас о переговорах в Абу-Даби?

Кая Каллас отметила, что Россия направила на мирные переговоры с Украиной в Абу-Даби военных представителей без полномочий принимать какие-либо решения. Это, по мнению Евросоюза, свидетельствует об отсутствии реального намерения достичь мира.

Если мы посмотрим на эти переговоры (в Абу-Даби – 24 Канал), то Россию представляют военнослужащие, которые не имеют никакого мандата согласовывать мир как таковой. Итак, очевидно, что россияне несерьезно относятся к этому,

– сказала Каллас.

Главный дипломат ЕС подчеркнула, что наоборот россияне "бомбят украинцев, пытаясь бомбить и заморозить их, чтобы заставить сдаться".

"Поэтому мы также обсуждаем энергетическую поддержку, которую можем им предоставить, поскольку зима очень тяжелая, и украинцы действительно страдают. Надвигается гуманитарная катастрофа", – заявила она.

Высокая представительница ЕС по вопросам иностранных дел также отметила, что Москва лишь имитирует готовность к мирному диалогу, не демонстрируя реальных шагов к прекращению войны.

Кстати, украинский политолог Владимир Фесенко в эфире 24 Канала отметил, что на этот раз процесс мирных переговоров имеет более серьезный вид. В то же время эксперт подчеркнул, что быстрых решений ждать не стоит.

Кто представлял российскую делегацию на переговорах в ОАЭ?