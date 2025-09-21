Владимир Путин все еще считает, что его армия выиграет захватническую войну в Украине. Однако на самом деле главу Кремля "вводят в заблуждение".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью спецпредставителя президента США Кита Келлога для The Telegraph.

Что Кэллог говорит о мирном урегулировании?

Кит Келлог объяснил, что будущее улучшение отношений между США и Россией возможно "только после Путина", ведь пока страна будет оставаться изгоем.

Я заметил, что многие украинцы теряют веру после того, как господин Трамп минимум четыре раза давал Путину ультиматумы в стиле "две недели – или иначе", но в конце концов делал мало или вообще ничего, чтобы подкрепить их действиями,

– сказал он.

По словам спецпредставителя президента США, Трамп пытается дать дипломатии все шансы. Когда американский лидер заявлял, что может остановить войну за 24 часа, он стремился войти в историю. Однако Трамп быстро понял, что это значительно сложнее, чем казалось.

Келлог подчеркнул, что сейчас украинцы готовы к соглашению, а Путин – нет.

Его (Путина, – 24 Канал) вводят в заблуждение. К сожалению, он думает, что выиграет эту войну, но это не так. Поэтому Трамп просто дает ему свободу действий и время сесть за стол переговоров, но мы все еще держим карты в руках,

– подытожил спецпредставитель президента США.

