Трамп разочарован "уровнем неразумности" России в отношении переговоров, – Кэллог

Спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил, что Дональд Трамп "разочарован уровнем неразумности России" в процессе мирных переговоров.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Келлога для ABC News.

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Кэллог прокомментировал разочарование в отношении России

Кит Келлог заявил, что Москва до сих пор не передала украинской стороне обещанного "меморандума" о прекращении огня, который должен был стать результатом предыдущих встреч. По его словам, это создает дополнительные риски для продолжения переговорного процесса.

Келлог также подтвердил, что Владимир Путин пообещал предоставить собственные предложения по урегулированию войны в течение недели, но ни американская, ни украинская стороны их не получили.

Я спросил руководителя Офиса президента Украины (Андрея Ермака, – 24 Канал), видел ли он этот документ – он сказал, что вообще его не видел... Так же его не получал и ведущий украинский переговорщик Рустем Умеров,

– сказал Келлог.

По словам спецпредставителя Трампа, Украина сейчас может отвергнуть предложение о переговорах в Стамбуле 2 июня, ведь она до сих пор не получила обещанного "меморандума".

Келлог отметил, что Дональд Трамп выдвигал несколько инициатив, которые могли бы стать основой для обсуждения будущего статуса оккупированных территорий. Однако отсутствие реакции со стороны России и слабая поддержка этих идей вызвали у него разочарование.

Я думаю, что его разочарование заключается в том, что он выдвинул ряд разумных предложений и попытался начать конструктивную дискуссию. Но вместо этого он увидел уровень глупости, который меня тоже очень расстроил,

– подытожил Кит Келлог.

К слову, в новом интервью Келлог также анонсировал визит в Стамбул 2 июня советников по национальной безопасности США, Германии, Франции и Великобритании. Ожидается, что они проведут отдельные встречи с делегациями Украины и России.