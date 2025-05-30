Так, во время брифинга пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что США надеются, что переговоры в Стамбуле на следующей неделе состоятся и ситуация сдвинется с мертвой точки, передает 24 Канал.

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к переговорам в Стамбуле присоединятся страны Европы и США

В интервью для ABC News спецпредставитель Трампа по Украине Кит Келлог отметил, что украинская сторона уже подготовила свой документ с условиями для прекращения огня и передала его россиянам и американцам. В то же время Москва еще не показывала Киеву свой меморандум.

В США, по словам Келлога, обеспокоены, что это может стать причиной отказа украинской делегации от участия в новых переговорах. Спецпредставитель предостерег Киев от подобного шага. Он подчеркнул, что украинцы должны показать, что "настроены серьезно". "Главная цель переговоров – достичь прекращения огня и прекратить убийства", – добавил чиновник.

Келлог также анонсировал визит в Стамбул 2 июня советников по национальной безопасности США, Германии, Франции и Великобритании. Ожидается, что они проведут отдельные встречи с делегациями Украины и России.

К слову, спецпредставитель Трампа назвал "закономерной" обеспокоенность России расширением НАТО на восток. Он подчеркнул, что США сейчас не рассматривают вступления Украины в Альянс.