Так, під час брифінгу речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що США сподіваються, що переговори у Стамбулі наступного тижня відбудуться і ситуація зрушить з мертвої точки, передає 24 Канал.

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️До переговорів у Стамбулу долучаться країни Європи та США

В інтерв'ю для ABC News спецпредставник Трампа щодо України Кіт Келлог зазначив, що українська сторона вже підготувала свій документ з умовами для припиненн вогню і передала його росіянам та американцям. Водночас Москва ще не показувала Києву свій меморандум.

У США, за словами Келлога, стурбовані, що це може стати причиною відмови української делегації від участі у нових перемовинах. Спецпредставник застеріг Київ від подібного кроку. Він підкреслив, що українці мають показати, що "налаштовані серйозно". "Головна мета переговорів – досягти припинення вогню та припинити вбивства", – додав чиновник.

Келлог також анонсував візит до Стамбулу 2 червня радників з національної безпеки США, Німеччини, Франції та Великої Британії. Очікуюється, що вони проведуть окремі зустрічі з делегаціями України та Росії.

До слова, спецпредставник Трампа назвав "закономірною" стурбованість Росії розширенням НАТО на схід. Він наголосив, що США зараз не розглядають вступу України до Альянсу.