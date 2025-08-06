В Китае поддержали переговоры России и Украины и выразили свою позицию по войне
- Китай поддержал переговоры между Украиной и Россией и заявил о критическом моменте в урегулировании войны.
- Китай и Бразилия выразили готовность способствовать прекращению боевых действий и активизации мирных переговоров.
Китай выразил поддержку переговорам между Украиной и Россией. Пекин считает, что процесс урегулирования войны достиг критического момента.
К позиции Китая также присоединилась Бразилия. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление министра иностранных дел Китая Ван И.
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Какой позиции относительно войны России против Украины придерживается Китай?
Свою позицию Пекин озвучил 6 августа во время телефонного разговора Ван И со специальным советником президента Бразилии по международным вопросам Селсу Аморимом.
В ходе обсуждения стороны обменялись мнениями относительно войны России против Украины, которую Пекин называет "украинским кризисом". Ван И заявил, что "консенсус", заключенный Китаем и Пакистаном, сыграл положительную роль в деэскалации "кризиса".
Россия и Украина уже начали переговоры, сделав важный шаг вперед. Текущий процесс урегулирования кризиса достиг критического момента,
– говорится в заявлении МИД Китая.
Китай и Бразилия также подтвердили готовность способствовать прекращению огня, активизации мирных переговоров и другим вопросам для урегулирования.