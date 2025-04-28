Противоречат предложениям США: Россия выдвинула свои условия для мира

Российская сторона выдвинула свои условия для достижения мира в войне с Украиной. Однако они фактически противоречат всем предложениям Соединенных Штатов.

Требования Кремля в своем интервью озвучил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом сообщает 24 Канал.

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Какие условия для мира выдвинула Россия

По словам Лаврова, чтобы достичь мира, Украина должна отказаться от вступления в НАТО, закрепив нейтральный внеблоковый статус. Крым и так называемые ДНР и ЛНР, Херсонская, Запорожская области должны быть международно признаны российскими.

Кроме этого, Украина должна отменить запрет на переговоры с Россией. Также украинское государство должно быть демилитаризованным и "денацифицированным", тогда как со страны-агрессора должны снять все санкции и вернуть ей замороженные активы.

Более того, Лавров заявил, что Украина должна отменить законы, которые ограничивают использование русского языка, культуры и церкви. А также отверг предложение США о передаче контроля над Запорожской АЭС Вашингтону и Киеву.

Глава российского мида отметил, что Москва якобы пытается достичь взаимовыгодных результатов для обеих сторон. Он добавил, что госсекретарь США Марко Рубио заверил его, что обсуждения по украинскому урегулированию, которые велись в Париже, имели формат российско-американских консультаций.

Кроме этого, Лавров заявил, что американские собеседники "стали лучше понимать Россию" по Украине и похвалил администрацию Дональда Трампа. По его словам, команда бывшего президента США Джо Байдена "накачивала" Украину оружием и "втягивала в НАТО". Тогда как администрация Дональда Трампа пытается понять так называемые первопричины конфликта.