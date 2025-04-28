Об этом Дмитрий Песков заявил на брифинге, передает 24 Канал.

Смотрите также Более 100 дронов летело на Брянскую область: оккупанты заявили о массированной атаке БпЛА

Песков отреагировал на слова Трампа об остановке ударов по Украине

Президент США Дональд Трамп неоднократно призывал Россию прекратить обстрелы городов и сел Украины в тылу. В очередной раз о разочаровании из-за российских ударов американский лидер высказал в комментарии журналистам. Он призвал Владимира Путина сесть за стол переговоров.

Однако в Кремле снова открестились от возможности установить временное перемирие и остановить обстрелы. Дмитрий Песков вновь отметил, что США продолжают прилагать усилия для установления мира, а Россия стремится начать переговоры о завершении войны без каких-либо условий. По словам Пескова, Москва якобы ждет соответствующего сигнала от Киева.

Продолжается "СВО". Продолжаются усилия США, усилия по выводу процесса в мирное русло. Неоднократно уже подтверждалась готовность российской стороны без каких-либо предварительных условий для начала переговорного процесса с Украиной для того, чтобы выйти в мирное русло. Усилия продолжаются. Это все, что я могу сказать по этой теме,

– рассказал представитель Кремля.

К слову, в украинском Центре противодействия дезинформации отметили, что все заявления со стороны России о начале мирных переговоров – это манипуляция. Враг говорит о завершении войны, но забывает прекратить обстрелы.